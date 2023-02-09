Полеты будут выполняться на самолетах Superjet-100 один раз в неделю, по понедельникам. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на своей странице "ВКонтакте", что "билеты на авиарейс уже в продаже".

"Прямые авиарейсы из Уфы в Минск для нас — принципиальный вопрос. Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения. Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе", — написал Хабиров.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.