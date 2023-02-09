"В связи с интересами государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего решения с 10 февраля с 12:00 (14:00 мск — ИФ) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", — написал в четверг глава МВД Польши в своем Twitter-аккаунте.

Другие подробности в записи не приводятся.

Помимо указанного пункта пропуска на польско-белорусской границе, действующего для пропуска легкового и грузового транспорта, функционируют еще два — один для грузового("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта.

В свою очередь в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что не получали официального уведомления от Польши о приостановке работы пограничного пункта "Бобровники".

"В интернет-ресурсах распространяется информация относительно приостановки работы польского пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") с 10 февраля. В этой связи Госпогранкомитет сообщает, что в адрес белорусской стороны не поступало официального уведомления от польского погранведомства о прекращении оформления транспортных средств и лиц, следующих через указанный пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что 9 ноября 2021 года польская сторона в одностороннем порядке остановила пропуск в автодорожном международном пункте пропуска Кузница "Белостоцкая" (с белорусской стороны — "Брузги").

Всего, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, между двумя странами ранее функционировали шесть пунктов пропуска. Однако три из них к настоящему времени закрыты.