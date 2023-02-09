«После сильного снегопада, прошедшего в горах Сочи в последние выходные, у нас начались очень активные бронирования горнолыжных туров на длинные февральские праздники и март. Места в отелях курортов Роза Хутор и Красная Поляна еще есть, но в наиболее востребованных объектах они заканчиваются», — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Такую же тенденцию наблюдают и в туркомпании FUN&SUN. «Горнолыжные курорты Красной Поляны очень востребованы. Длительный снегопад позволил открыть почти все трассы, поэтому спрос заметно активизировался. Пока места в гостиницах в горном кластере есть, но если погода и дальше будет благоприятной, то будет сложно забронировать отель не только на февральские праздники, но и на март», — отметили в пресс-службе.

В «Интуристе» фиксируют самый большой объем продаж туров именно на горнолыжные курорты Сочи. «Там большинство отелей уже выставили стоп-сейл на длинные февральские выходные», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что отсутствие снега в начале января раздражало туристов, было много негативных отзывов, но сейчас ситуация на курортах стабильная, снег есть и трассы пригодны для катания.

«75% бронирований российских горнолыжных курортов приходится на Красную Поляну. Однако есть фактор, сдерживающий спрос на горный кластер Сочи на праздничные даты, – это цены на авиабилеты, которые перевалили за 20 тыс. рублей с человека «туда-обратно», — сказал он.

В декабре из-за аномально теплой погоды курортам Красной Полянам пришлось переносить открытие сезона, на новогодние каникулы по той же причине часть трасс были закрыты. В выходные 5-6 февраля в горах Сочи прошли сильные снегопады. На курортах поселка Красная Поляна выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. метров над уровнем моря, на нижних отметках выпало от 50 до 70 сантиметров осадков. Курорту Красная Поляна пришлось https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/95250/ закрывать часть трасс из-за повышенной лавиноопасности и перенести на один день международные соревнования по фрирайду, проходившие в рамках Freeride World Tour Qualifier.

Что касается других горнолыжных курортов России, то у туроператоров востребованы Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье, Шерегеш в Кемеровской области.

«Эти курорты пользуются повышенным спросом, так как там давно лежит снег, есть где отдохнуть и развлечься после катания», — пояснила Макаркова.

Как отметили в туркомпаниях, традиционно у российских туристов на горных курортах наиболее востребованы отели 3-4*.