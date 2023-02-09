"В 2024 году планируем начать строительство второй очереди, объем инвестиций — 18 млрд рублей. Объем будет около 35 тыс. кв. м, еще одна галерея, дополнительные телескопические трапы", — сказал Троценко

Он отметил, что сами строительные работы оцениваются в 14 млрд рублей, а 4 млрд рублей будет стоить подготовка площадки.

Как сообщается в материалах пресс-службы новосибирского аэропорта, итоговая стоимость строительства первой очереди составила 18,2 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость строительства нового терминала превысит 36 млрд рублей.

В рамках второй очереди планируется снести здание терминала "А", в настоящее время обслуживающего внутренние воздушные линии.

"На сегодняшний день перрон "Толмачево" имеет форму "горы", поэтому сложно обслуживать широкофюзеляжные воздушные суда. После того, как перрон станет шире, можно будет обслуживать все суда без ограничений", — сказал Троценко.

Руководитель проекта строительства на этапе проектирования ГК "Спектрум" Елена Шурховецкая сообщила, что в рамках второй очереди к терминалу планируется пристроить дополнительный объем, в итоге завершенный новый терминал будет обслуживать и международные, и внутренние линии. "Это будет единая зона досмотра для всех пассажиров, после этого они будут расходиться: внутренние линии в свою сторону, международные — в свою", — сказала Шурховецкая.

Она уточнила, что терминал "B" останется в изначальном виде и будет обслуживать международные линии.

Официальное открытие первой очереди терминала "С" запланировано в четверг, 9 февраля.

В течение февраля в новый терминал будут переведены все рейсы из терминала "А", он будет обслуживать все прибывающие рейсы на внутренних воздушных линиях.

Как сообщалось, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди нового терминала в аэропорту "Толмачево" в конце прошлой недели. Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, запланированная пропускная способность — 1 тыс. 844 пассажира в час. Терминал оснащен 6 телескопическими трапами и 54 стойками регистрации.

Ранее сообщалось, что площадь первого этапа строительства терминала — 56 тыс. кв. метров, пропускная способность — 10,6 млн пассажиров в год. Изначально завершить строительство планировалось в третьем квартале 2022 года, стоимость работ оценивалась в 13,67 млрд рублей.

Второй этап "Новапорт" ранее намеревался реализовать к 2025 году, площадь терминала превысит 100 тыс. кв. метров.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году аэропорт обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.