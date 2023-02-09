«Главный проект по туризму – программа льготного кредитования в рамках нацпроекта для строительства 20 тыс. новых номеров. Планируется третий отбор гостиниц. Сейчас будем обсуждать критерии, чтобы в нее попало как можно больше объектов, повысилась эффективность. Делаем фокус на создании отелей 3 и 4*», — цитирует его выступление пресс-служба министерства.

По словам Решетникова, одновременно прорабатываются проекты так называемой тяжелой туристической инфраструктуры – горнолыжные трассы, крупные парки развлечений, аквапарки.

Министр подчеркнул, что тема развития туризма постоянно находится в фокусе внимания министерства. Он напомнил, что недавно состоялось совещание у президента РФ, где был поддержан пакет системных инициатив Минэкономразвития, в том числе по отмене НДС для туроператоров.

«Институт туроператоров очень важен для развития туризма, гостиниц, формирования турпродукта», — отметил глава ведомства.

Он сообщил, что из средств нацпроекта планируется направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц (субсидии на 50% стоимости номера до 1,5 млн рублей на номер), в которую активно вовлечен малый и средний бизнес.

Как отметил Решетников, туризм – отрасль с огромным потенциалом для синергии с действующими программами поддержки малого и среднего бизнеса.

«Это очень большой рынок. Кемпинги, заправки, предприятия общественного питания на дорогах, гостиницы, гиды и так далее. Надо «прокачивать» отраслевые программы, учитывая большой инструментарий, который мы создали за последние годы», — сказал министр.

Запущенная правительством программа поддержки проектов создания крупных гостиниц предполагает выделение инвесторам льготных кредитов по ставке от 3 до 5% на 15 лет. Сегодня по ней отобраны 89 проектов на общую сумму 430 млрд рублей.