"В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. 9 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается ветер с порывами до 34 м/с, а в отдельных районах — до 38 м/с (ураган), температура воздуха — до минус 9 градусов, высота волн — до 2 метров, возможно обледенение судов и парение моря", — говорится в сообщении.

В краевом ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в горах выше 1 тыс. метров ожидается слабая лавиноопасность. В связи с этим спасатели призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Как сообщалось, штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено на Черноморском побережье 6 февраля.