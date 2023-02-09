"В начале 2023 года в Санкт-Петербурге под управлением международных операторов находилось 6,7 тыс. гостиничных номеров, в то время как в 2019 году этот показатель был на уровне 9,9 тыс. номеров, то есть на 32% больше. В городе в управлении иностранными компаниями осталась только четверть всего номерного фонда гостиниц категорий 3*, 4* и 5* (общий качественный номерной фонд — 26,3 тыс. единиц)", — говорится в исследовании компании.

В нем напомнили, что в течение прошлого года с российского рынка ушли несколько иностранных компаний, а их отели продолжили работу с новыми названиями и под управлением российских операторов.

По данным экспертов, в перспективе номерной фонд международных отельеров в северной столице может уменьшиться еще на 43%, поскольку российский Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") заявил о покупке шести отелей норвежской группы Wenaas Hotel Russia.

При этом на петербургском рынке остаются гостиницы, которыми по-прежнему управляют иностранные операторы. В первую очередь это отели под брендами французской компании Accor и ныне китайской Radisson, два отеля американской компании Hilton Worldwide, а также Grand Hotel Europe (международная компания Belmond), "Астория" и "Англетер" (британская Rocco Forte), Lotte Hotel St. Petersburg (южнокорейская Lotte Hotels & Resorts).

Также в компании не исключают приход на петербургский рынок азиатских отельеров, которые привнесут новую философию в сегмент гостиничного управления.