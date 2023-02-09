В нем напомнили, что в течение прошлого года с российского рынка ушли несколько иностранных компаний, а их отели продолжили работу с новыми названиями и под управлением российских операторов.
По данным экспертов, в перспективе номерной фонд международных отельеров в северной столице может уменьшиться еще на 43%, поскольку российский Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") заявил о покупке шести отелей норвежской группы Wenaas Hotel Russia.
При этом на петербургском рынке остаются гостиницы, которыми по-прежнему управляют иностранные операторы. В первую очередь это отели под брендами французской компании Accor и ныне китайской Radisson, два отеля американской компании Hilton Worldwide, а также Grand Hotel Europe (международная компания Belmond), "Астория" и "Англетер" (британская Rocco Forte), Lotte Hotel St. Petersburg (южнокорейская Lotte Hotels & Resorts).
Также в компании не исключают приход на петербургский рынок азиатских отельеров, которые привнесут новую философию в сегмент гостиничного управления.