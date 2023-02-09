"Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта", — сообщили журналистам в ведомстве.

Как отметили в министерстве, Проничевой предстоит "сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов".

Проничева занимала пост директора Политехнического музея с декабря 2020 года. До назначения в Политехнический музей она с 2013 года занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

Трегулова — российский искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов. В 2015 году была назначена на пост гендиректора Государственной Третьяковской галереи.

До своего назначения, с 1998 по 2000 Трегулова была заведующей отделом зарубежных связей и выставок в ГМИИ им А. С. Пушкина. С 2002-2013 годах — заместитель генерального директора по выставочной работе и международным связям Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". А с 14 августа 2013 года по 2015 году была генеральным директором Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

Во время ее управления галереей состоялись такие масштабные выставки как "Валентин Серов. К150-летию со дня рождения", выставка к 200-летию Ивана Айвазовского. Также открылся музейный кинотеатр и стартовала программа "Кино в Третьяковке", был запушен просветительский проект "Лаврус" о прошлом и настоящем отечественного искусства.

Кроме того, в 2017 году прошел ребрендинг Третьяковской галереи и запуск нового сайта.

При этом, во время работы Трегуловой на посту гендиректора Третьяковской галереи произошел ряд резонансных происшествий.

Так, 25 мая 2018 года в галереи была серьезно повреждена картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Реставрация была завершена в 2022 году, картина вернется в экспозицию после установки специальной капсулы с антивандальным и антибликовым стеклом.

В январе 2019 году из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка Архипа Куинджи "Магия цвета" была украдена картина "Ай-Петри. Крым". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

В конце августа 2020 года экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате ливня в Москве. Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять, что помогло защитить их от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя.

Государственная Третьяковская галерея — один из крупнейших художественных музеев мира, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 году. Третьяковка считается главный музеем национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру.