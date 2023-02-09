Работа над выставкой продолжается, произведения из российских и зарубежных музеев еще поступают в Русский музей и постепенно пополняют виртуальную выставку. Она разделена на тематические разделы, которые объединяют произведения по определенной теме: семья, детство, труд, спорт, культура, праздники, индустриализация, защита Отечества, космос и другие важные сферы жизнедеятельности советского общества. Советскому дизайну и архитектуре также посвящены отдельные блоки.
В этот же день в музее начнет работу выставка "Константин Федорович Богаевский". Она посвящена 150-летию одного из крупнейших деятелей Серебряного века русской культуры. Экспозицию составили около 40 картин, акварелей, рисунков и литографий пейзажной живописи выдающегося мастера отечественного неоклассицизма из собраний Русского музея и KGallery.
Большинство из них мало известно зрителям и экспонируется впервые. Это первая монографическая выставка Богаевского (1872-1943) в стенах Русского музея.