Как сообщает пресс-служба музея, ее создание поддержали 57 музеев России и стран СНГ. Сегодня на портале "Виртуальный Русский музей" уже опубликовано более 1200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собраний 43 музеев.

Работа над выставкой продолжается, произведения из российских и зарубежных музеев еще поступают в Русский музей и постепенно пополняют виртуальную выставку. Она разделена на тематические разделы, которые объединяют произведения по определенной теме: семья, детство, труд, спорт, культура, праздники, индустриализация, защита Отечества, космос и другие важные сферы жизнедеятельности советского общества. Советскому дизайну и архитектуре также посвящены отдельные блоки.

В этот же день в музее начнет работу выставка "Константин Федорович Богаевский". Она посвящена 150-летию одного из крупнейших деятелей Серебряного века русской культуры. Экспозицию составили около 40 картин, акварелей, рисунков и литографий пейзажной живописи выдающегося мастера отечественного неоклассицизма из собраний Русского музея и KGallery.

Большинство из них мало известно зрителям и экспонируется впервые. Это первая монографическая выставка Богаевского (1872-1943) в стенах Русского музея.