"Что касается туристического потока, ожидаем, что в ближайшее время, в ближайший туристический сезон, он в полном объеме вернет показатели пассажирооборота через наши пункты пропуска на те уровни, которые были до пандемии", — сказал Ивин в четверг журналистам во Владивостоке.

"Пассажирское сообщение с Китаем открыто. Пока оно не столь большое, и не достигло тех объемов, которые были до пандемии. Идет последовательное развитие. Пока, в основном, перемещаются физические лица, которые следуют для целей бизнеса, учебы, по семейным вопросам", — сказал Ивин.

Как сообщалось, в январе этого года первые пассажирские автобусы с гражданами КНР пересекли российско-китайскую границу в Приморье после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Также возобновило работу пассажирское направление в пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия, закрытого в феврале 2020 года из-за коронавируса.