"Уже есть проекты интересных гостиничных комплексов и санаториев, которые можно было бы разместить. Думаю, в этом году к лету мы что-то подготовим вместе с АИР, оформим и покажем концепцию. В этом году надо определиться с локациями, посчитать, сколько нужно инфраструктуры и определиться с источниками (финансирования — ИФ)", — сказал министр.

Решетников уточнил, что локации под реализацию проектов рассматриваются по обоим берегам Обского моря (новосибирское водохранилище на реке Обь), отметив, что выбирать участки на берегу с частыми лесопосадками "всегда не просто с точки зрения земельного законодательства и подведения инфраструктуры".

Также министр отметил, что с инициативами по реализации проектов выступают, прежде всего, новосибирские инвесторы.

Ране сообщалось, что в рамках создания кластера "Обские парки" планируется реализовать пять крупных инвестпроектов на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов. Общая сумма инвестиций составит 11 млрд рублей. Оформление проекта намечено на 2024 год.

На выбранных территориях для улучшения туристской инфраструктуры будут построены гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом.