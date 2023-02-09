Согласно результатам голосования, в поддержку законопроекта высказались 227 конгрессменов, 201 проголосовали "против". "За" голосовали все республиканцы и семь демократов.

Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение сената. В соответствии с требованием, введенным Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), все взрослые туристы, которые не являются гражданами или постоянными жителями США, обязаны предъявить доказательства вакцинации против COVID-19 перед посадкой на рейс в страну.