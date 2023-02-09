"В этом году запланирована установка 1,2 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей, свыше 5,2 тыс. информационных полей на новых и уже существующих указателях", — сказал Бирюков.

По его оценке, в общей сложности в Москве уже установлено более 12,4 тыс. новых городских и 97,1 тыс. домовых указателей.

Заммэра отметил, что все навигационные элементы — домовые и городские указатели, информационные поля — соответствуют разработанному стандарту.

"Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", — сказал он.

По словам Бирюкова, единая система навигации позволяет москвичам и гостям столицы быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе и другим объектам.

"Текст на информационных полях указателей продублирован на английском языке для удобства иностранных туристов", — добавил Бирюков.