По его оценке, в общей сложности в Москве уже установлено более 12,4 тыс. новых городских и 97,1 тыс. домовых указателей.
Заммэра отметил, что все навигационные элементы — домовые и городские указатели, информационные поля — соответствуют разработанному стандарту.
"Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", — сказал он.
По словам Бирюкова, единая система навигации позволяет москвичам и гостям столицы быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе и другим объектам.
"Текст на информационных полях указателей продублирован на английском языке для удобства иностранных туристов", — добавил Бирюков.