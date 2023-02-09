"Всего 12 391 человек погиб и 62 914 получили ранения", — приводит агентство данные турецкого Управление по предотвращению и ликвидации ЧС.

Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 8 тыс. 574 погибших и 49 тыс. 133 пострадавших. По его словам, разрушено 6 тыс. 444 здания.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия афтершоков в том числе один магнитудой 7,6. Оно привело к серьезным разрушениям и жертвам в соседней Сирии.

CNN заявляет о 2 тыс. 992 погибших в результате землетрясения в Сирии.