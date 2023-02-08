"В среду, 8 февраля — в День российской науки — в Самарском университете им. Королева был открыт специализированный демонстрационный зал "Умный дом бабочек", — говорится в сообщении.

Проект создан на базе научно-исследовательской лаборатории систематики животных и фаунистики самарского университета, которую возглавляет профессор Сергей Сачков. Его коллекция бабочек, состоящая из 75 тысяч экземпляров, стала основой проекта. Сачков, собирая коллекцию и изучая бабочек, описал 20 новых видов, ранее не известных науке. Коллекция является крупнейшей в ПФО и занесена в реестр Росприроднадзора, отметили в пресс-службе.

Представлены виды бабочек, мотыльков и моли из Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америк. В музее собраны как экспонаты коллекции Сачкова, так и живые экземпляры. Имеется помещение, в котором можно наблюдать за процессом превращения куколки в бабочку. Также обустроена интерактивная зона, где при помощи VR-очков возможно изучать полет бабочек, среду их обитания.

Как отметил посетивший музей губернатор Дмитрий Азаров, выставку необходимо сделать туристическим объектом, обеспечив ее доступность для всех желающих.