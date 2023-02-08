«Туристам и пассажирам, прибывающим в египетские аэропорты, разрешается покупать для личного пользования в магазинах duty free до двух литров алкоголя при условии уплаты 1% таможенного налога, но не менее $13 за каждый литр или эквивалента этой суммы в египетских фунтах», — пишет издание.

Как отмечает портал, покупки можно сделать при предъявлении загранпаспорта в течение 48 часов после прибытия. Потратить на покупки, в том числе на алкоголь, можно до $200.

При этом не указывается, как именно будет взиматься налог.

Кроме того, министерство финансов и таможня страны увеличили лимит освобождения от таможенных пошлин на личные вещи путешественников с 10 до 15 тыс. египетских фунтов.