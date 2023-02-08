"Наша коллекция исторических судов-ветеранов пополнилась на этот раз небольшим судном. Это малый рыболовный бот, который мы приобрели, несмотря на то, что у нашей набережной в Калининграде уже стоит средний рыболовный траулер, как дань памяти рыбакам Калининградской области. В результате наша экспозиция исторических судов достигла семи единиц", — сказала Сивкова.

По ее словам, основанием для покупки бота стали несколько причин. Прежде всего, именно на таких малых судах многие годы проходил и до сих пор ведется промысел рыбы в Куршском и Калининградских заливах, прибрежных районах Балтийского моря. Но с каждым промысловым сезоном их количество уменьшается, так как им на смену приходят современные суда. В недалёком будущим их не останется вообще.

Другая причина в том, что история купленного бота связана с рыбным промыслом в Куршском заливе, где он проработал не один десяток лет. И потому судно будет ошвартовано у его берега в поселке Заливино, где музей создает научно-экспедиционную базу на основе старинного маяка и дома его смотрителя, добавила директор.

"Для превращения малого рыболовного бота в музейный объект предстоит большая работа. Уже начались работы по его очистке от коррозии и ржавчины, предстоит покраска и приведение в порядок надстройки. Также надо будет построить причал, чтобы ветеран был всегда на воде и под лучом восстановленного маяка", — заключила Сивкова.

Она напомнила, что сегодня музей сохраняет такие исторические суда, как научно-исследовательские "Витязь" и "Космонавт Виктор Пацаев", ледокол "Красин", СТР-129, плавучий маяк "Ирбенский", подводная лодка Б-412.