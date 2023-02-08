"10 февраля мы придем во двор на Мойке, 12 (музей-квартира Пушкина — ИФ). Здесь будет торжественно-траурное собрание. В нем будут участвовать представители Пушкинского Дома (Институт русской литературы — ИФ), которые хранят рукописное наследие Александра Сергеевича, представители писательских организаций. Ждем в гости молодых африканцев, которые прочтут стихи Пушкина", — сказал Некрасов в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В 14:45 — в момент смерти поэта — начнется минута молчания. Будут организованы пешеходные экскурсии. Завершит программу литературно-музыкальная программа.

"Трогательно наблюдать, как в течение дня идут люди, ставят свечи и приносят цветы. Многие посещают в этот день службу в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где отпевали Александра Сергеевича. После этого уже приходят на Мойку, 12. Слова Пушкина о том, что он воздвиг себе памятник нерукотворный, наиболее ярко воплощаются в этом нескончаемом людском потоке", — отметил Некрасов.

Он добавил, что 10 февраля памятные мероприятия также пройдут в Мемориальном музее-лицее в Пушкине. Вход в этот день будет бесплатным.

Как отметил Некрасов, Всероссийский музей Пушкина уже ведет подготовку к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 6 июня 2024 года. Планируются различные программы, мероприятия, а также реставрация нескольких музеев пушкинского комплекса.

Так, в этом году начнутся работы по реставрации деревянной дачи Пушкина в Царском Селе.

До 2024 года, сказал Некрасов, планируется восстановить исторический облик второго этажа Царскосельского лицея. Замдиректора по развитию и музейной работе Всероссийского музея Пушкина Татьяна Вергун со своей стороны сообщила, что будут открыты шинельная, буфетная, столовая, больница и аптека, а также конференц-зал (учительская). Общая площадь помещений — 354 кв.метров.

Ранее на втором этаже Лицея работали выставки.

"Впервые Царскосельскому лицею окончательно возвращается его исторический облик. С воссозданием залов второго этажа завершится восстановление учебного заведения как уникального памятника культуры. Возрождение мемориальных залов сделает экспозицию музея полной, позволит раскрыть и наглядно показать ежедневный внутренний уклад жизни лицеистов", — отметила Вергун.

Также, добавила она, запланирована реставрация Музея-усадьбы Гавриила Державина. Будут воссозданы фасады, экспозиционные залы и входные зоны. Замдиректора напомнила, что 14 июля этого года исполнится 280 лет со дня рождения Державина, а также 20 лет его музею.

Всероссийский музей Пушкина является одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе и включает шесть музеев: квартиру поэта на набережной Мойки в Петербурге, его дачу в Пушкине, Царскосельский лицей, усадьбу Державина на набережной Фонтанки и квартиру Николая Некрасова на Литейном проспекте.