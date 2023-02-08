"1,5 часа пути и 30 километров по историческим улицам города. Таким будет маршрут экскурсионного автобуса по Перми, который мы запускаем в год 300-летия города (...) Поездку будет сопровождать аудиогид, билет будет действовать в течение всего дня, то есть можно будет выходить на остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус", — написал глава города.

Маршрут пройдет по территории Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов.

Начнется экскурсия у станции "Пермь-1", где можно будет сделать фото у знаменитого арт-объекта "Счастье не за горами", затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, у монумента "МиГ на взлете". Далее по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется в исходную точку.

По словам мэра, автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, маршруту присвоят символичный номер — 300.

Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года.