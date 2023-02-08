Маршрут пройдет по территории Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов.
Начнется экскурсия у станции "Пермь-1", где можно будет сделать фото у знаменитого арт-объекта "Счастье не за горами", затем автобус проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, у монумента "МиГ на взлете". Далее по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернется в исходную точку.
По словам мэра, автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея, маршруту присвоят символичный номер — 300.
Пермь была основана в 1723 году, в 1940-1957 годах город носил название Молотов. 300 лет столице Прикамья исполнится 12 июня 2023 года.