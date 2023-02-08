"В местах автомобильных заторов развернуто два подвижных пункта обогрева ГУ МЧС России по Республике Крым. В Сакском районе — село Поповка, в Черноморском районе — село Журавлевка", — говорится в сообщении.

Спасатели помогают попавшим в снежные заносы автомобилистам. В первой половине дня было эвакуировано более 20 автомобилей. Как сообщалось, на участках трех дорог в Крыму — в Евпатории, Сакском и Черноморском районах — ограничили движение автомобилей. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопадов, сильного ветра и гололеда. В течение нескольких дней закрыта Керченская паромная переправа. Фиксируются локальные отключения электроэнергии.