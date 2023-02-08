«На вылеты в ближайшие дни у туроператоров есть снижение продаж из-за информационного фона, но они рассчитывают, что к концу недели ситуация выровняется. Аннуляций уже забронированных туров в туркомпаниях не наблюдают, хотя есть звонки от агентств с уточнением информации по ситуации на курортах», — говорится в сообщении.

В АТОР подчеркивают, что бронирования направления на летний сезон идут в обычном режиме.

«Бронирования путевок в Турцию на весенние месяцы и летний сезон идут в обычном режиме. Как отмечают в турагентствах, на это направление приходится в начале февраля две трети всех продаваемых организованных туров на летний сезон», — добавляют в ассоциации.

Как считают туроператоры, отсутствии значимого числа аннуляций туров и значительного снижения бронирований связано с тем, что землетрясение и последующие подземные толчки произошли далеко от популярных курортных мест Турции.

«Турция – без преувеличения очень большая страна. Те ее области, где произошло землетрясение, ранее в основном посещались лишь редкими российскими индивидуальными туристами, первые групповые заезды туда намечались на апрель-май 2023 года. Популярные у россиян Анталья, Стамбул, Эгейское побережье – это совершенно отдельные регионы массового туризма, далеко отстоящие от районов землетрясения, их стихия никак не затронула: ни один отель не разрушен, ни один турист не пострадал», — подчеркивают в АТОР.

Разрушительное землетрясение, сопровождавшееся последующими эхо-толчками, произошло на востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, число погибших в Турции и соседней Сирии превысило 7 тыс. человек.