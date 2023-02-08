Торжественное открытие состоится на территории парка-усадьбы Шеншиных в деревне Волково.

Гости смогут увидеть готовые изделия, а также сам процесс плетения кружев. В частности, воспитанницы Мценской школы кружевниц продемонстрируют свои работы в дефиле и на выставке.

В рамках мероприятия также пройдут театрализованное представление "Тургенев и кружевница" и концертная программа.

В сообщении отмечается, что мценское кружево — одно из самых старинных в России, его образцы хранятся в крупнейших музеях страны. В XVIII веке под Мценском была открыта мануфактура по производству кружева.