"Учитывая масштабы убытков, которые мы понесли в период пандемии, включая убыток в размере $1 млрд в первом квартале прошлого года, это действительно выдающееся достижение", — написал главный исполнительный директор Delta Эд Бастиан в сообщении для сотрудников, выразив уверенность в том, что в дальнейшем компания продолжит повышать зарплаты на фоне высоких показателей.
Нынешнее повышение зарплат вступит в силу 1 апреля и будет распространяться на работников в аэропортах и бортпроводников.
Delta по итогам 2022 года получила чистую прибыль в размере $1,32 млрд против $280 млн чистой прибыли в 2021 году. Таким образом, компания восстановилась после рекордного убытка в размере более $12 млрд в 2020 году, полученного в разгар пандемии коронавируса.