В сообщении Delta говорится, что зарплаты будут повышены на 5%. В прошлый раз компания увеличила зарплату сотрудникам в мае, на 4%. Это было первое повышение с периода, предшествовавшего пандемии коронавируса.

"Учитывая масштабы убытков, которые мы понесли в период пандемии, включая убыток в размере $1 млрд в первом квартале прошлого года, это действительно выдающееся достижение", — написал главный исполнительный директор Delta Эд Бастиан в сообщении для сотрудников, выразив уверенность в том, что в дальнейшем компания продолжит повышать зарплаты на фоне высоких показателей.

Нынешнее повышение зарплат вступит в силу 1 апреля и будет распространяться на работников в аэропортах и бортпроводников.

Delta по итогам 2022 года получила чистую прибыль в размере $1,32 млрд против $280 млн чистой прибыли в 2021 году. Таким образом, компания восстановилась после рекордного убытка в размере более $12 млрд в 2020 году, полученного в разгар пандемии коронавируса.