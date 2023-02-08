"Почетный консул Шри-Ланки в Петербурге активно работает. При его участии у нас открылись прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Во многом это его заслуга. Сейчас идет разговор, чтобы эти рейсы были еще чаще. Идет разговор о надежном авиасообщении", — сказал Запевалов.

По его словам, петербуржцы проявляют высокий интерес к Шри-Ланке.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AZUR air с ноября 2022 года начала выполнять прямые регулярные рейсы из Петербурга в Коломбо (Шри-Ланка).

Рейсы осуществляются один раз в 10-11 дней на Boeing 767-300ER.

Российские туристы заняли первое место по поездкам в Шри-Ланку с 1 по 22 января 2023 года.