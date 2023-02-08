Полёты будут выполняться дважды в неделю. "Посмотрим, поставит ли её (эту полётную программу — ИФ) авиакомпания на круглогодичное выполнение, пока (рейсы предусмотрены — ИФ) на летний период", — отметил Григорьева.

Согласно продемонстрированной в ходе выступления презентации, выполнение рейсов в Махачкалу также предусмотрено из Омска. Полёты будут выполняться на Boeing 737-800 с 1 апреля по 29 октября.

Григорьева напомнила, что с ноября 2022 года Nordwind запустила регулярный рейс из Новокузнецка в Казань. "Сейчас идёт продолжение полётной программы. Надеюсь, что она будет запущена на круглогодичной основе и уйдёт в лето. Сейчас согласовываются все моменты по формированию пакетных туров, авиакомпания Nordwind занимается реализацией авиабилетов по данным направлениям — из Новокузнецка и Кемерово (в Казань — ИФ)", — сообщила руководитель офиса.

Согласно официальному сайту аэропорта Новокузнецка, в настоящее время Nordwind выполняет рейсы в Казань дважды в неделю — по вторникам и субботам.

По данным официального сайта аэропорта Кемерово, до конца мая рейсы в Казань по средам и пятницам выполняет авиакомпания "ЮВТ Аэро". С 28 мая по 22 октября их будет выполнять Nordwind.

В сентябре 2022 года аэропорт Новокузнецка и Nordwind подписали соглашение, согласно которому аэропорт стал базовым для перевозчика. Согласно продемонстрированной в среду презентации аэропортами базирования для Nordwind также являются московское "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Перми и Казани.