Соревнования состоятся на набережной реки Туры в центре Тюмени.

Так, 18 февраля у моста Влюбленных пройдет III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Кроме того, в этот же день на катке на набережной пройдет открытый турнир по хоккею в валенках с мячом "Огненная шайба".

"24 февраля пройдет Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, а 25 февраля — соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр и соревнования по лыжным гонкам в дисциплине спринт". — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь информационный центр регионального правительства сообщает, что в соревнованиях примут участие сильнейшие российские райдеры, члены сборных России и регионов.

Отмечается, что для спортсменов будет возведена искусственная горнолыжная трасса, которая не имеет аналогов в мире.