"Не везде, но в некоторых местах были обнаружены археологические объекты, которые будут сохраняться в рамках этой реконструкции (...) Именно в рамках реконструкции нефтепродуктопровода в 2022 году были проведены одни из самых масштабных работ института (ИАЭТ — ИФ) вообще в спасательной археологии, и, я уверен, самые большие по площади спасательные раскопки за последние десятилетия в Новосибирской области, около 15 тыс. кв. м", — сказал он журналистам в среду.

Были исследованы два курганных могильника в Чановском районе — "Озеро Таштагол-1" и "Озеро Рыбачье", что позволило реконструировать ход строительства этих курганов и связанные с ними погребения.

В частности, было обнаружено погребение женщины с большим количеством украшений.

"Шейные украшения, украшения одежды, на поясе у нее было замечательное бронзовое зеркало, которое когда-то выполняло не только утилитарную роль", — сказал он.

Также было обнаружено погребение мальчика возрастом около 10 лет, для которого сделали особый курган, не такой большой, как для взрослых.

Выборнов также сообщил, что в Исктимском районе в зоне Горловского угольного месторождения археологи нашли следы поселения эпохи бронзы.

"Одна из его (месторождения — ИФ) частей, которую планируется осваивать в первую очередь, стала объектом разведки в Искитимском районе", — сказал он.

Площадь исследуемого участка составила 1,5 тыс. кв. метров, было заложено несколько сотен шурфов.

"На этой, в некотором смысле бесперспективной территории были обнаружены поселения поздней бронзы — перехода к раннему железному веку", — сказал он.