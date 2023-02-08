"В период с 18:00 мск 8 февраля до 18:00 мск 10 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Предупреждение из-за лавиноопасности в горах Кубани и Адыгее было объявлено еще 3 февраля и с тех пор несколько раз продлевалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за непогоды продолжает действовать штормовое предупреждение. В 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности и в городе Новороссийске — режим ЧС.