«На первое место по объемам продаж туроператоры ставят прибрежные районы Краснодарского края и горный кластер Красной Поляны, где отдых в феврале становится дешевле, чем в январе. Как отмечают в туркомпаниях, Краснодарский край продается активнее, чем год назад, так как тогда заселиться в отель можно было только с QR-кодом, и это существенно влияло на спрос», — говорится в сообщении.

По данным РСТ, стоимость туров в Красную Поляну начинается от 50-60 тыс. рублей с перелетом. Второе место занимают экскурсионные туры в Санкт-Петербург, их минимальная стоимость составляет около 20 тыс. рублей на человека с дорогой.

«Популярен также отдых в санаториях Кавказских минеральных вод. Но на этом направлении россияне не покупают короткие туры на праздничные выходные – они едут на 10-12 дней, используя дополнительно отгулы или отпуск. Стоимость тура санаторий с перелетом составляет от 70-80 тыс. рублей», — отмечают в РСТ.

Востребованы также загородные отели Подмосковья, но их, по отзывам туркомпаний, редко покупают раньше, чем за 10-15 дней до начала отдыха. Поэтому пик продаж в этом сегменте еще впереди.

«Туроператоры отмечают, что в этом году в пятерку лидеров не вошел Крым, прежде всегда занимавший лидирующие места по продажам. У некоторых компаний в топ-5 попали Геленджик и Москва. Популярны также горнолыжные туры в Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Шерегеш, экскурсионные программы в Татарстан. Большинство туристов отправляются на отдых компаниями или семьями по 3-4 человека», — отмечают в РСТ.

В 2023 году россияне на День защитника отечества будут отдыхать 4 дня – с 23 по 26 февраля. Ранее в Альянсе турагентств сообщили, что из-за длинных выходных февральские праздники в этом году значительно более востребованы для туристических поездок, чем более популярное прежде 8 марта.