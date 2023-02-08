Участниками культурного события станут 10 тыс. артистов и творческих коллективов из России, Монголии и Египта, говорится в сообщении.

Жюри определит лучших в восьми номинациях, среди них хореография, театральное искусство, инструментальное, вокальное исполнительство, методическое творчество.

Кроме конкурсной программы запланированы "круглые столы" и мастер-классы членов жюри. Оценивать выступления участников и делиться опытом будут деятели культуры и искусства из Сочи, Новосибирска, Рязани, Владивостока, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, а также столицы Белоруссии Минска.

Фестиваль будет проходить на семи площадках, в числе которых областной колледж культуры, органный зал областной филармонии, областная детская школа искусств, областной государственный музыкальный театр им. Н.М. Загурского.

Байкальский международный ART-фестиваль "Vivat, талант!" шестой год подряд собирает творческую молодежь России и зарубежных стран. В 2022 году в нем приняло участие 7,2 тыс. человек.

Фестиваль проводится по инициативе Иркутского областного колледжа культуры при поддержке министерства культуры РФ, министерств образования и культуры региона.