"В результате сильного ветра в Анапе, Геленджике и Новороссийске повреждены крыши 19 зданий, повалены 55 деревьев и опрокинуты 3 грузовика", — говорится в сообщении.

Также в результате падения деревьев оказались повреждены четыре легковых автомобиля. Сейчас спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Ранее сообщалось, что на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. 7 февраля из-за ухудшения погодных условий в 11 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности, в Новороссийске — режим ЧС.