"В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение суток 8 февраля на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается ветер с порывами до 34 м/с, а в отдельных районах — очень сильный ветер (ураган) с порывами до 38 м/с", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено на Черноморском побережье 6 февраля. Из-за ухудшения погодных условий 7 февраля в 11 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности и в Новороссийске — режим ЧС.