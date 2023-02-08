"Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", — говорится в сообщении.

В Зоологическом музее оцифровали коллекции объектов и разместили в виртуальном пространстве их 3D модели. "Чтобы школьники и студенты могли во всех деталях рассмотреть их, использовать в работе и учебе", — рассказали в МГУ.

В цифровом пространстве музея можно почитать короткие заметки и лонгриды про работу ученых в заповедниках и экспедициях, научных исследованиях, работе в музее.

"Зоологическим музеем по Программе развития МГУ создан цифровой двойник, где все, кому интересна наука, могут увидеть профессиональные фотографии объектов музейного хранения, оценить коллекцию звуков природы, собранную в экспедициях сотрудниками музея, послушать подкаст", — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, его слова цитируют в пресс-службе.

Он добавил, что "электронные базы коллекций уже давно заменяют традиционные инвентарные книги во многих музеях. Однако публичные пространства, где можно увидеть, что именно хранит естественно-научный музей, встречаются не часто".