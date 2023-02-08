Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в настоящее время в стране в результате землетрясения погибли по меньшей мере 5 тыс. 894 человека, 34 тыс. 810 получили ранения.

По его словам, 16 тыс. 139 команд проводят поисково-спасательные операции на месте бедствия. Более 70 стран прислали команды спасателей и другую помощь. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что по меньшей мере 812 человек стали жертвами землетрясения в подконтрольных правительству провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус. По данным телеканала CNN, в Сирии погибли по меньшей мере 1 тыс 832 человека, ранены 3 тыс. 894.