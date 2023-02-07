"Долгожданное открытие Государственного музея спорта Санкт-Петербурга! Музей разместился в здании комитета по спорту в двух залах. Первый — с постоянной экспозицией об истории развития отечественного спорта. Второй предназначен для временных выставок — сейчас экспозиция посвящена истории ГТО... В общей сложности представлено более тысячи экспонатов, которые рассказывают об истории отечественного спорта с акцентом на наш город", — отметил вице-губернатор.

Он сообщил, что экспозиция со временем будет пополняться петербургскими экспонатами.

Проект реализован при поддержке министерства спорта РФ, Государственного музея спорта и правительства Петербурга. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта Олег Матыцин и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.