В летнем расписании этого года допуски позволяют запустить рейсы в Наманган, Карши, Ургенч, Фергану, Нукус, Навои, Бухару, в зимнем расписании 2023-2024 годов — в Самарканд.

Компании также разрешено увеличить частоту полетов по ранее полученным допускам: из Екатеринбурга, Краснодара и Санкт-Петербурга в Наманган, из Петербурга в Ургенч, Фергану, Нукус и Навои, из Екатеринбурга в Самарканд.

Получение допусков в Узбекистан обусловлено стратегическим планом развития авиакомпании, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Как сообщалось, рейсы в Узбекистан и другие страны "Уральские авиалинии" приостановили весной прошлого года после введения против РФ западных санкций, спровоцировавших массовые аресты самолетов российских авиакомпаний за рубежом.

В настоящее время сеть зарубежных направлений компании охватывает Таджикистан и Киргизию, следует из данных ее сайта.