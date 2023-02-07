"Важно не допустить масштабного истребления рыбы и усилить контроль за исполнением рыбоохранного законодательства", — приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Бабушкина.

Уточняется, что глава региона провел заседании территориального рыбохозяйственного совета Астраханской области. Со ссылкой на руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олега Малкина сообщается, что в этом году в излюбленных туристами-рыболовами местах будут проходить регулярные рейды рыбоохраны. Привлекать будут инспекторов и из других регионов.

По данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" запасы воблы в Волжско-Каспийском бассейне снижаются.

"Существует еще одна серьезная проблема — незаконный оборот свежей рыбы (щука, сом, сазан, судак) на рынках. Глава региона поручил всем контрольно-надзорным органам активизировать работу по борьбе с незаконным оборотом биоресурсов как на воде, так и на суше", — отмечается в пресс-релизе.