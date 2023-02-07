"Разрешенная частота полетов (в Пекин — ИФ) 7 раз в неделю", — приводятся в сообщении слова главы округа Вячеслава Сергиенко.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" подтвердили, что получен допуск к выполнению полетов из Минеральных Вод в Пекин согласно приказу Росавиации. "В настоящее время авиакомпания "Азимут" рассматривает возможности и условия выполнения полетов по данному направлению", — сказал собеседник агентства.

Сергиенко отметил, что также выданы разрешения на международные рейсы из аэропорта Минвод в города Узбекистана — Наманган, Ургенч, Фергану, Нукус, Навои, Бухару, Андижан, Самарканд. Первые полеты могут состояться летом этого года.

Как следует из приказа, размещенного на сайте Росавиации, в данные города Узбекистана планируют летать из Минвод "Уральские авиалинии", NordWind и Red Wings.

Ранее сообщалось, что "Азимут" 22 января запустил еженедельный рейс в Самарканд из Минеральных Вод, с 17 февраля начнет летать в этот город из Уфы. Кроме того, "Азимут" выполняет рейсы в Самарканд из международного аэропорта "Внуково" (Москва).

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.