По его словам, у крупных туроператоров сейчас нет значимого числа отказов от забронированных поездок в Турцию и просьб перенести их на другое время, так как на направлении в феврале низкий сезон.

"Ситуация выглядела бы гораздо серьезнее, произойди это трагическое событие в августе, когда только в Анталье отдыхает до 1,5 млн наших туристов. Но даже если бы аннуляции были, оснований для возврата туристам полной стоимости тура сейчас нет, поскольку не объявлена угроза жизни и здоровью туристов в стране пребывания. С юридической точки зрения сомнения и страх не являются юридическим основанием для расторжения договора. Самолеты продолжают летать, гостиницы – размещать постояльцев, и нет реальной угрозы жизни туристов", — сказал Мохов.

По его словам, если турист, тем не менее, волнуется и сомневается, можно по договоренности с туроператором перенести поездку.

"Но если это по каким-то причинам невозможно, а сам турист настаивает на аннуляции и готов обратиться в суд, то у него есть некоторые шансы на взыскание. Хотя официальная угроза не объявлена, но когда турист апеллирует к информации в СМИ, объявлению чрезвычайного положения в отдельных районах, опасениям за жизнь детей, то суд может учесть эти обстоятельства и поддержать потребителя. У нас были такие случаи. Но важно знать, что компенсация стоимости тура идет с учетом доказанных фактически понесенных расходов туроператора. То есть возврат происходит с потерей части стоимости путевки", — уточнил эксперт.

Мощное землетрясение произошло в восточной турецкой провинции Газиантеп в ночь на понедельник. За ним последовало еще несколько подземных толчков. Стихийное бедствие привело к жертвам и разрушениям в Турции и соседней Сирии. Погибли более 4 тыс. человек, десятки тысяч ранены.

Минэкономразвития во вторник рекомендовало российским туристам не посещать регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, из-за сейсмоопасности. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп.