"Мы начали строительство визит-центра в рамках индивидуальной программы. Уверены, что к концу 2024 года строительство закончим. Также там будет гостиница на 40 номеров, кафе", — сказал Парфенчиков.

По его словам, в городе также появится экспозиция, где, помимо карельских петроглифов, будут представлены петроглифы, найденные в разных частях мира.

Кроме того, в течение года республиканские власти построят пешеходный мост к петроглифам, продолжится работа над реконструкцией причала в Беломорске. В самом городе проектируется реконструкция дорог и мостов.

"Беломорск в ближайшие годы будет одним из очень популярных мест посещения не только летом, но и зимой. Считаем Беломорск одним из ключевых точек развития туризма", — подчеркнул Парфенчиков.

Говоря в целом о туристической отрасли, глава республики отметил, что в регионе продолжает расти туристический поток. "В прошлом году республику посетило более 1 млн организованных туристов. Если брать еще и поток самостоятельных туристов, наверное, гораздо больше", — отметил он.