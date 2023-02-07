"Гости могут посмотреть зрелищное выступление участников, посетить ярмарку народных промыслов, спортивные мероприятия. Кроме того, можно будет бесплатно угоститься вкусными блинами", — говорится в сообщении.

Чтобы накормить всех гостей праздника повара намерены приготовить 10 двенадцатилитровых ведер теста. Его рецепт организаторы не раскрывают, отмечают лишь, что именно по нему был приготовлен блин, который вошел в книгу рекордов Гиннесса.

А печь блины будут на легендарной сковородке, которая была изготовлена для установления гастрономического рекорда.

Фестиваль санок пройдет в субботу, 11 февраля, на центральной улице Мамадыша.