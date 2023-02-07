"На заседании попечительского совета музея заказчик в лице публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и подрядчик заявители, что строительно-монтажные работы на новом корпусе музея "Планета Океан" будут завершены в 2023 году. Но подрядчик обязан еще насытить здание оборудованием, завершить создание экспозиций. И этот процесс будет окончен в 2024 году", — сказала Сивкова журналистам во вторник.

По ее словам, на сегодня работы в образовательном центре и зале с аквариумами в новом корпусе закончены "практически на 80%".

"В аквариумы уже залита вода, системы как-то работают. Все отделочные работы проходят. Также подрядчик уже приобретает огромные экраны, мультимедийное оборудование, разрабатывает контент вместе с сотрудниками музея", — уточнила она.

Однако директор высказала определенные сомнения, что все эти работы будут завершены к назначенным срокам, как это и происходило ранее. Проблема, по ее мнению, заключается не только в том, что "шар" является очень сложным объектом, подобных которому нет в стране. Музей не является формальным заказчиком работ, а потому у него нет правовых механизмов, чтобы влиять на подрядчика.

"Это единственный объект за всю мою жизнь, где музей не является заказчиком. Что я только не делаю, чтобы это двигалось. Я настолько перестала верить, что боюсь что-то говорить. Я плачу, уговариваю, встаю на колени, стучу кулаком, ругаюсь. Разве что плохих слов не знаю, может быть, надо было бы выучить, и быстрее работа бы пошла", — посетовала Сивкова.

Как сообщалось, строительство нового комплекса Музея Мирового океана началось в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". На строительство сменилось два подрядчика, третьим является компания ООО "СтройМонолитСервис", у которой также были определенные проблемы.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Первоначально планировалось сдать "шар" к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Архитектурной доминантой станет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит из более чем 3 тыс. сегментов. Внутри здания высотой 42 м расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв.м.

Ожидается, что после ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв.м. Появится возможность в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей, ожидается, что ежегодно его смогут посетить более 800 тыс. гостей.