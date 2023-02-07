"Мы предложили амбициозный проект. Мы предлагаем сделать мост, который от бастиона "Литва", приведет к стадиону (построен к ЧМ-2018 — ИФ). Оттуда мы сможем выйти к бастиону "Прегель", а затем к Фридландским воротам. Это и есть Второй оборонительный вал. Я не устаю повторять уже много-много лет, что Второй оборонительный вал в нашем городе, это уникальнейшее инженерное сооружение, которое могло бы получить статус ЮНЕСКО", — сказал Сивкова.

По ее словам, эти старинные крепостные сооружения, "разбавленные" современным стадионом, можно включить в туристический маршрут. Тем более, добавила Сивкова, администрация Калининграда сегодня разрабатывает проект реновации пространства вдоль и вокруг старинного крепостного сооружения Литовский вал, который начинается оборонительной башней Дона, где размещается Музей Янтаря. При этом на самом Литовском валу стоят казарма "Крон Принц", бастион "Грольман", там протекает крепостной ручей с искусственными водопадами.

"Мы предложили довести Литовский вал до реки, привести в порядок всю эту территорию, потому что на реке как раз мы выходим к бастиону "Литва". В настоящее время наш музей приступил к работам по приведению в порядок этого объекта, переданного нам не так давно. Бастион будет включен в туристический маршрут, посвященный Петру I, который посещал эту территорию во время Великого посольства", — пояснила директор.

Она также считает, что к проекту создания маршрута по Второму оборонительному валу можно подключить и другие исторические объекты Калининграда, расположенные вдоль двух рукавов реки Преголь. Это старинные мосты, остров Канта с Кафедральным собором, здания Кенигсбергской биржи и Янтарной мануфактуры.

"При таком подходе уникальное историческое и туристическое кольцо совершенно замкнется. Это не завтрашний день, но об этом надо думать, составлять проекты. Иначе на том берегу (напротив бастиона "Литва" — ИФ) может появиться многоэтажный дом, что мы иногда наблюдаем в нашем городе. Ведь был у нас хороший проект создания "ватер фронта", который так и остался в мечтах", — заключила директор музея.