"Разрабатываются необходимые меры по размещению пострадавших в гостиницах, приостановивших работу на зимний сезон. Будут задействованы отели как неподалеку от зоны бедствия, так и на турецких курортах. Только в Анталье для этой цели подготовлено 50 тыс. койко-мест", — цитирует президента газета Habertürk.

Как отмечает издание, федерация отельеров Турции (TÜROFED) со вчерашнего дня начала принимать в объектах размещения граждан, пострадавших от землетрясения. Для этого было предоставлено 9450 гостиничных номеров. Около 15 тыс. пострадавших уже заселены в отели.

Ранее президент Турции объявил о введении режима чрезвычайного положения в десяти пострадавших от землетрясения провинциях на три месяца.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительным разрушениям в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Погибло в двух странах, по последним данным, более 4 тыс. человек.