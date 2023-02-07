"На платформе предусмотрен механизм "Конструктор выходных". Каждому пользователю будет предложено пройти интерактивный опрос, по итогам которого будет сформирован маршрут с готовыми предложениями по организации путешествия, куда включены карта, описание релевантных мест и событий, скидки и промо-коды, а также справочная информация", — говорится в сообщении.

В правительстве региона считают, что каждый путешественник благодаря платформе найдет, чем ему заняться в Ярославле.

"Сохранить свой индивидуальный маршрут можно на мобильном устройстве. Платформа будет работать бесплатно", — добавили в пресс-службе.