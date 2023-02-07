В ходе встречи главы правительства с учеными во вторник директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал о реализации этой геоинформационной системы, где все археологические памятники привязаны к географическим координатам и демонстрируются на публичных цифровых картах компании "Яндекс". Он поинтересовался у Мишустина, можно ли привлечь "Яндекс" или другие IT-корпорации для дальнейшего финансирования этого проекта.

"Нет, думаю, что нет. Для того чтобы корпорации в этом участвовали, нужно за что-то зацепиться, чтобы было интересно. Мы с удовольствием попросим и проинформируем их о такой замечательной истории, но для того чтобы вкладывать деньги, нужно это как-то монетизировать", — сказал Мишустин, отвечая на просьбу ученых.

При этом он заявил, что глядя на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует туризм, ему пришла в голову идея, как это сделать. "Дело в том, что туристические компании предлагают туры, создают центры притяжения, и когда вам интересно расскажут о каком-то месте, об историческом наследии, это [создает] возможности монетизировать работы, которые дальше пойдут и привлечь те же самые корпорации", — сказал Мишустин.

"Я поручил министерству экономического развития, Максиму Геннадьевичу Решетникову, совместно с Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] отработать, как это можно инкорпорировать в проект по туризму", — сказал глава правительства РФ.

Он также предложил компаниям, которые инвестирую в туризм, и корпорации "Туризм РФ" давать эти карты как "компас", чтобы создавать дополнительный интерес у путешественников. "Что касается крупных компаний, конечно, надо им предложить, но тут будет зависеть от их личного отношения, они захотят монетизацию", — отметил Мишустин.