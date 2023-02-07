"В детской оздоровительной кампании приняли участие 140 организаций, в которых смогли отдохнуть почти 33 тысячи детей. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года эта цифра составила около 19 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году на финансирование детского отдыха из республиканского бюджета было выделено более 180 млн рублей, включая субвенции республиканского бюджета на оплату наборов продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных учреждениях, а также организациях допобразования в период школьных каникул — почти 43 млн рублей.

Председатель правительства республики Борис Джанаев поручил министерству труда и главам муниципалитетов начать подготовку к летней оздоровительной кампании 2023 года.

"Охватить отдыхом максимальное количество детей, в том числе тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание — детям военнослужащих, мобилизованных и погибших на территории Украины, а также детям прибывших из Луганской и Донецкой народных республик. Важно создать в лагерях все условия для отдыха детей-инвалидов", — цитирует Джанаева пресс-служба.