"Большинство экскурсоводов, несмотря на огромное волнение во время аттестации, демонстрируют высокий уровень знаний и профессиональных навыков в организации экскурсионных услуг, представляют интересные программы", — сказала Гарифуллина.

По ее словам, экскурсоводы Ставрополья отличаются тем, что работают на экскурсионных маршрутах, проходящих по территории не только Ставропольского края, но и республик СКФО.

При этом она уточнила, что с учетом возрастающего потока в край туристов изо всех регионов России гидам надо обратить внимание не только на проведение обзорных, но и разработку тематических экскурсий по Ставрополью.

Кроме того, Гарифуллина отметила, что краю необходимы гиды-переводчики.

"Работая в туризме более 10 лет, отмечаю, что нашему региону крайне не хватает гидов-переводчиков", — добавила она.

Как сообщается на сайте Минтуризма региона, в крае проведены уже четыре аттестации экскурсоводов и гидов. Свои навыки на начало февраля подтвердили порядка 20 специалистов.

Аттестация экскурсоводов и гидов на Ставрополье началась в конце 2022 года. С 1 июля 2023 не прошедшие ее специалисты не будут допускаться к работе с экскурсионными группами.