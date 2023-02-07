Распоряжение о выделении средств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет об объектах, которые победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год. У нас их 4: в Спас-Клепиках, Михайлове, селе Ижевское Спасского района и Касимове", — написал Бранов на своей странице в "ВКонтакте".

Он уточнил, что, согласно документу, на реализацию проектов в Рязанской области предусмотрено 290 млн 800 тыс. рублей. Также предусмотрено софинансирование работ из областного и местного бюджетов.

В частности, на выделенные средства в городе Спас-Клепики запланирована реконструкция пешеходных зон, благоустройство двух скверов, создание парковки для автомобилей. Будут созданы ярмарочная площадь и площадь перед Туристическим информационным центром с установкой навигационной стелы.

В Ижевском сельском поселении приведут в порядок улицу Красную, на которой появится многофункциональная молодежная площадка с амфитеатром, памп-треком, спортплощадками. Кроме того, планируется сделать фестивально-событийную зону со смотровой вышкой, террасой для кейтеринга и наружным освещением, а также рекреационную зону с многофункциональным ярмарочным павильоном.

Ранее сообщалось, что в 2023 году будет проводится благоустройство Соборной площади в городе Касимов.