"Предварительно установлено, что во время полета нетрезвый мужчина покинул свое место и начал ходить по салону, намереваясь пройти к кабине пилотов. Он вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с окружающими, ударил бортпроводника по лицу. В связи с тем, что неадекватные действия представляли опасность, пассажиры и работники авиакомпании ограничили передвижение дебошира", — цитирует пресс-центр слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В аэропорту Барнаула самолет встретили сотрудники транспортной полиции, однако их требованиям авиадебошир не подчинился. В результате полицейским пришлось использовать спецсредства, с помощью которых он был задержан и доставлен в отдел полиции.

"Проведенным медицинским освидетельствованием у пассажира установлено алкогольное опьянение", — сказала Волк.

В отношении задержанного полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 (Мелкое хулиганство) и 20.21 (Появление в общественном месте в состоянии опьянения) КоАП РФ.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).